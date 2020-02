Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 5 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estás en mitad de la semana y necesitas un poco de diversión y de descanso mental, así que date una vuelta o ves al cine incluso si a nadie le apetece acompañarte. En soledad también te vas a sentir a gusto. Hay muchas actividades que puedes hacer sin depender de nadie.

Tauro

Hay algo relacionado con una casa en un lugar lejano o con el hogar que te preocupa y que no puedes por el momento solucionar. Esa complicación pasará por negociar una venta o algo relacionado con documentos. Debes planteártelo como un trabajo a largo plazo.

Géminis

Al fin respiras con esa ocupación que te tenía en vilo y de mal humor y que quizá tenga que ver con la salud o la familia política. Alguien presta su ayuda para que puedas descansar y es que lo necesitas cuanto antes. Una nueva persona entra en tu vida.

Cáncer

No te excedas con las preguntas a tu pareja, pues lo puede considerar un método de control que no le gustará nada y es verdad que sientes esa tentación. Pero no es nada sano y debes comenzar a cambiar en ese aspecto. Respeta su independencia.

Leo

La sinceridad a veces puede ser un tanto agresiva y hoy puedes caer en esa trampa, así que es mejor que te moderes y si debes decir algo desagradable, hazlo de la manera más educada y cortés posible. No hace falta que saques a relucir la brusquedad.

Virgo

Organizas alguna reunión sobre un tema que te interesa o que compartes con un grupo de gente y lo cierto es que lo vas a pasar muy bien. Te gustará llevar la voz cantante y lo harás bien, controlarás el asunto y todo va a marchar como la seda.

Libra

Empiezas una etapa en algo que te hace mucha ilusión porque no te imaginabas de ninguna manera que llegarías a estar donde estás. Tu alegría es inmensa y debes disfrutarlo si pensar en nada más, de momento. Más tarde tendrás tiempo de pasar a otra etapa.

Escorpio

Hoy será un día en el que ciertas influencias van a ejercer sobre ti una especie de hechizo poderoso que te ayudará a verlo todo con más claridad mental. No se trata de superstición, sino de energía positiva. Aférrate a ella para llegar donde desees.

Sagitario

Cuida de analizar bien tus patrones emocionales porque ciertas actitudes no son correctas y pueden hacerle daño a alguien. Si es así y te convences de haber cometido un error, corrígelo de inmediato. No te costará tanto como te parece ahora.

Capricornio

Es posible que sufras hoy un bloqueo energético y tus fuerzas anden bastante mermadas. No te queda más remedio que buscar su origen. Puede ser que tengas miedo a algo que no ha pasado ni es probable que pase, así que no te obsesiones con ello.

Acuario

No compitas con alguien que en el pasado fue un amigo y que ahora ya no lo es tanto y os habéis reencontrado en un asunto profesional. Deja de sentirte mal y sigue tu camino sin pensar en el suyo. Deshacerse de lo que ya no es válido es liberador.

Piscis

Escucha con atención tu voz interna y te darás cuenta de que es mejor parar un momento y analizar las cosas desde otros puntos de vista distintos. Alguien te abre los ojos hoy en este sentido. Será beneficioso si dejas entrar en tu mente nuevos enfoques.