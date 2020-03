miércoles 4 de marzo de 2020

Tu vitalidad está en alza y vas a recibir satisfacciones en algo que has peleado desde hace algún tiempo. Te darán la razón y verás que todo el mundo piensa que es justo lo que tu pedías. Te sentirás feliz por lo que has conseguido y cómo triunfa tu idea.

Aunque te cueste dejar el pasado atrás, no te queda más remedio que hacerlo ahora. Lo que ya no forma parte de tu vida, no tienen porqué estar en ella. Olvida a esa persona que salió de tu paisaje. Dentro de poco volverá a sonreír por este tema.

No te gusta demasiado la falta de tiempo libre que supone aceptar ese nuevo trabajo. Pero en este momento no te queda otra porque lo necesitas y en el fondo te alegras mucho de haberlo conseguido. Celébralo con amigos, ellos se alegrarán contigo.

Si no te paras y sigues hacia delante confiando en ti, tu potencial se disparará. Es cuestión de dejar malas costumbres atrás y de no tener miedo de ir a por lo que deseas de corazón. Tus contradicciones se disipan y sigues tu senda con más tranquilidad.

No permitas que el trabajo te absorba demasiado en algunos momentos y no sepas cómo evitarlo. Pon barreras o di “no” a alguien que pretende aprovecharse de ti. Hoy verás una manera de hacerlo sin alterarte ni crear malos rollos, con diplomacia.

