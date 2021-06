miércoles 30 de junio de 2021

No te importa hoy dedicar tiempo libre a una persona que lo necesita o que se siente sola porque sabes que es una acción que merece la pena y que tu conciencia se sentirá mejor. Esos ratos no van a ser un tiempo perdido, desde luego.

Lo más inmediato que debes de solucionar hoy es un tema económico que ya viene de lejos. No frivolices con él y si es una deuda, debes asumirla de inmediato con lo que has ahorrado. Pon a funcionar tu lado más serio y responsable.

Hoy sale a la luz un asunto en el que no debes entrar de ninguna manera, ya que solo te puede traer disgustos. Aléjate de cualquier comentario en las redes sociales y no toques temas personales. Alguien puede jugar con tus sentimientos.

No tengas duda en cancelar un compromiso si sabes que va a estar presente alguien con quien no mantienes una buena relación o que significa para ti regresar a un pasado doloroso. Aún es demasiado pronto para fingir que ya has superado esa etapa.

