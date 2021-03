miércoles 3 de marzo de 2021

Elaborar un plan para saber hacia dónde quieres ir en lo profesional está bien, pero obsesionarte con ello, no. Te conviene tener la mente libre y sin ataduras de algo que no es real. Ten precaución. Un amigo te ayuda o colabora contigo en un proyecto.

Es cierto que te gustaría alejarte un poco de lo cotidiano e incluso cambiar de vida porque sientes cierta presión a tu alrededor. Pero eso no es posible, así que no debes de soñar con ello. Intenta ver lo bueno de lo que tienes delante, porque lo hay.

No des vueltas a algo que ha pasado y que te ha sentado mal o de lo que te sientes un poco culpable. Perdónate y piensa que no es nada importante y que realmente hay otras cosas mucho más graves que solucionar. Si es necesario, pide disculpas.

Si saltas a la primera de cambio, no vas a conseguir lo que buscas, así que es mejor que intentes moderar hoy todo tipo de comentario que no sea del todo amable. Así no tendrás ningún momento de tensión y te ahorrarás malas caras.

