miércoles 3 de febrero de 2021

No te vendrá mal hoy un poco de ironía a la hora de hablar con alguien que no parece comprenderte muy bien. En cualquier caso, tampoco es nada importante lo que debes tratar con esa persona, así que relájate. Una conversación intrascendente es lo mejor.

Algunos problemas familiares te van a afectar bastante y no lo puedes evitar. Piensa en qué puedes hacer para ayudar y organiza las cosas con mucha calma ya que por el momento no puedes hacer nada más. Organiza todo con calma y cabeza.

Hay algo que hoy te va a preocupar relacionado con el trabajo, ya que no obtienes el resultado que esperabas o alguien te muestra que no lo estás haciendo del todo bien. Asume la crítica y corrige el error. Vuelve a intentarlo y te saldrá bien.

Es posible que sufras un cierto alejamiento de un amigo o una amiga del pasado con la que yo no compartes muchas cosas. Pero eso no será un problema si realmente sientes cariño por esa persona. Busca y encontrarás puntos en común.

Un asunto legal estará hoy muy presente y quizá te lleve a darle muchas vueltas a la cabeza. Debes procurar no obsesionarte ni mostrar terquedad en nada. Escucha atentamente y no entres en discusión. Mañana verás todo mucho más claro.

