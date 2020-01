Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 29 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te queda más remedio que interesarte por algo que más tarde te vendrá bien profesionalmente. Quizá no te apetezca mucho hacer ahora el esfuerzo, pero no queda otra si quieres seguir dando buena imagen y evolucionar para ir a por tus objetivos.

Tauro

Los nervios no te favorecen si has perdido algo, algún objeto valioso, porque de esa manera no lo vas a encontrar. Debes de tranquilizarte, buscar con calma, y pedir ayuda a alguien de confianza, lo encontrarás pronto. Es sólo una mala pasada de tu mente.

Géminis

Si tienes pareja, hoy vas a recibir de ella una buena noticia y aunque de momento no saltes de alegría, y tengas una pizca de envidia, ya verás cómo con el tiempo es algo que os favorece a ambos. Puede suponer cambios, eso desde luego.

Cáncer

Hay un asunto un tanto espinoso con el que hoy te toparás e incluso te pedirán responsabilidades. Pero vas a salir con total tranquilidad porque has actuado de manera muy honrada y eso te favorece. Explica bien lo que has hecho, sin ningún temor.

Leo

Si puedes, invertirás tu tiempo y quizá tu dinero en ayudar a alguien o a un grupo que necesita de la unión y la solidaridad para seguir adelante. Esta labor es mucho más importante de lo que crees porque hay personas que necesitan mucho ese apoyo.

Virgo

Los amigos te acompañan hoy y te hacen pasar un buen rato, en especial uno de ellos que estará de muy buen humor y será muy divertido. Puede que te hayas alejado de él o de ella un tiempo, pero ahora estás más cerca. Notarás que hay un sentimiento positivo.

Libra

Esperas un resultado de alguna clase de prueba y no va a salir nada desfavorable a lo que necesitas y quieres. Será un primer paso para seguir adelante y vas a compartir tu alegría con la familia. Relájate, respira hondo y sal a celebrarlo.

Escorpio

Visualiza algo bonito hoy o un lugar en el que te encuentres a gusto si debes pasar por una prueba médica o cualquier otra clase de situación algo desagradable. Verás como todo va bien si te abstraes de la realidad negativa y buscas lo bueno en tu interior.

Sagitario

Has caído en la trampa de ser ingenuo o ingenua con un tema económico que te parecía que podía funcionar. Hoy verás que no es oro todo lo que reluce, pero aún estás a tiempo de rectificar. Actúa rápido, llama o habla con quien corresponda para dar marcha atrás.

Capricornio

No discutas con alguien de más edad que tu o que es tu jefe porque no merece la pena y porque no vas a conseguir nada de lo que pretendes. Es hora de que comiences a ver otras posibilidades profesionales. Si no te gusta lo que estás haciendo.

Acuario

Debes estar pendiente del teléfono porque puede que te avisen para algo importante relacionado con la familia o con niños pequeños y deberás atenderlo de inmediato. Controlarás la situación con un poco de tranquilidad y paso a paso.

Piscis

No estés todo el día en las nubes, hoy te conviene poner los pies en la tierra y empezar a ser más realista con ciertos temas de tu futuro. Plantéate salir de tu casa de siempre y compartir un piso con compañeros de estudios o amigos. Es una buena opción.