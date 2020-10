Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 28 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu habilidad para mostrar tu mejor lado y tu inteligencia estarán hoy muy despiertas en cuestiones laborales y si estás buscando un trabajo, se te ocurrirá un nuevo enfoque muy hábil y con posibilidades reales. Atreverse será una de las claves hoy.

Tauro

Será una jornada bastante apacible, en la que todo va a transcurrir sin demasiadas alteraciones e incluso tendrás algún momento muy divertido o agradable al charlar con gente que te cae bien. Esa conversación será reparadora intelectualmente.

Géminis

Puede que tengas demasiadas dudas sobre un cambio relacionado con el trabajo. Debes recordar que el riesgo forma parte de la existencia y que sin él no hay avance. No es para tanto, lo verás. La cuestión es que no te dejes llevar por el miedo.

Cáncer

Asumir las propias realidades es un camino excelente para intentar ser más feliz y tener más equilibrio interior. Tu entorno te ayudará a desarrollar todo esto, pero debes poner de tu parte algo más. No olvides que tu proyecto debes trazarlo tu.

Leo

Trabajarás bastante en un tema personal que te ha hecho sentir defraudado o defraudada porque no ha salido como querías. Pero ese trabajo interior te llevará a aprender de ciertos errores y superarlos. La cuestión es perfeccionar tu sistema.

Virgo

Necesitas algo nuevo en tu vida, un proyecto personal que te ponga un reto por delante y hoy vas a conocer o leer algo que te indicará una posibilidad de hacer eso que te puede traer tantos beneficios personales como profesionales. Todo va unido a veces.

Libra

Aunque no sepas verlo aún con claridad, las circunstancias te van a llevan por el sendero más adecuado para tu desarrollo personal. Pero es necesario que mires a tu alrededor y observes con atención las señales. No todas están a la vista, hay algunas ocultas.

Escorpio

Hay palabras hoy que pueden ser confusas y llevarte a deducciones muy inciertas. Si se trata de mensajes de wasap, no les hagas mucho caso y procura aclarar cuanto antes las cosas en vivo, sin tecnología. Habla con claridad y pide respuestas claras.

Sagitario

Hoy encontrarás un beneficio inesperado en una nueva manera de hacer las cosas, probablemente en el trabajo, que no habías imaginado. Debes alegrarte y dejar de poner pegas a estas innovaciones laborales. Además, no podrás cambiar esta tendencia.

Capricornio

Sortear obstáculos es algo natural y hoy debes ir incluso más allá: saltarlos y no dejarte vencer por el desánimo, llegar a otro escalón que te haga sentir más seguridad. Reforzarás tu autoestima si te propones esos pasos y los das.

Acuario

Hay una dura prueba que has tenido que pasar y que hoy llega a su fin. Respiras ahora profundamente y te encuentras con un alivio mental y espiritual como hacía tiempo no sentías. Estarás en paz contigo y con todo lo que te rodea.

Piscis

Es posible que la decisión que debes tomar respecto a algo de la familia no sea fácil, pues supone un alejamiento ya sea físico o emocional. Tu tristeza no lo soluciona, pero de momento no tienes otra opción. Dentro de un tiempo empezarás a ver una solución.