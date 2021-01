miércoles 27 de enero de 2021

Tu ego se refuerza por la mirada que tienen de ti los demás. Alguien habla de tu valor o de tu éxito en circunstancias muy complicadas y eso te hace sentir que lo has hecho muy bien. Y es cierto, debes alegrarte de cómo has reaccionado y de lo que supone.

Puede que guardes algún secreto y que hoy una persona no muy cercana intente sonsacártelo. Pero no debes ceder al impulso de contarlo, al menos no de momento, quizá más adelante. Por la noche tendrás tiempo de pensar cuándo lo harás.

Puedes pensar que alguien te está intentando hacer una mala jugada respecto a una persona que te atrae y que quiere llamar su atención por encima de todo. Hoy tendrás la oportunidad de saber la verdad. Que no note nadie que te has enterado.

Si corres en pos de una felicidad demasiado utópica, no vas a encontrarla con la rapidez que esperas. Es mejor que busques dentro de ti y no esperes que sea lo externo lo que te marque. Se más realista para adecuar tus objetivos.

Alguien te hace un planteamiento que no te convence sobre un asunto del que esperas una respuesta hace algún tiempo. No debes ceder, pero discútelo con argumentos y tranquilidad, sin mal tono. Intenta potenciar tus habilidades sociales.

