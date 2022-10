miércoles 26 de octubre de 2022

Hoy te verás tentado a caer en la nostalgia, en los recuerdos de un pasado que ya se ha ido y no puede volver. No debes mirar hacia atrás porque es muy probable que lo mejor de tu vida esté mirando hacia adelante. Lo que se fue tenía que irse o quizás no era tan bueno para ti como creían en ese momento. Debes mirar al futuro.

Tu buena estrella va siempre contigo y por eso eres capaz de abrir puertas que otros no podrían y nada temes de tus enemigos, a pesar de todo hoy ten convendría moverte con prudencia y vigilar tu retaguardia porque habrá maquinaciones y asechanzas contra ti, enemigos peligrosos y solapados que no se atreven a atacarte de frente.

En muchos momentos sueles actuar de manera algo alocada aunque en el fondo tú sabes muy bien lo que estás haciendo y a menudo una increíble intuición suele guiar tus actos. Esa forma de actuar suele traerte en muchos casos el éxito, pero hoy no debes actuar así porque las cosas no saldrán bien y sufrirás un desengaño.

