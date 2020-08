miércoles 26 de agosto de 2020

Alguien te pide que le ayudes en una tarea un poco dificultosa o bastante aburrida, pero lo cierto es que vas a decirle que sí y no te va a importar pasar parte de tu tiempo de ocio en esta tarea. Tu recompensa llegará no sólo con una sonrisa, sino algo más.

No pienses que alguien está jugando en tu contra sobre todo en el trabajo, no es cierto y lo único que vas a ganar pensando así es llevarte un disgusto. Cada uno traza su camino y tú debes seguir el tuyo si pensar en nada más Y así conseguirás sentirte mejor.

No es justo que pidas ayuda a los demás cuando la necesitas, pero no te acuerdes de esas personas en ocasiones en las que las que todo marcha bien y las cosas te sonríen. No sería de extrañar que un amigo o amiga de tiempos pasados te lo echara en cara.

No debes de correr hoy ningún riesgo en todo lo que respecta a cuestiones económicas. Harás bien en guardar tu dinero porque lo vas a necesitar dentro de poco, pero no será para ningún problema, sino más bien para disfrutar de una manera muy agradable y divertida.

