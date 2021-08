miércoles 25 de agosto de 2021

Asume cuanto antes que tienes que hacer algo que no te gusta, pero que estarás obligado u obligada a ello por razones laborales. Es mejor que no entres en una guerra que en este momento no puedes ganar. Date un tiempo y observa lo que sucede.

La jornada transcurrirá en calma y no habrá grandes cambios en lo fundamental, aunque debes estar observando cómo se comporta una persona con la que has tenido algún problema o cierta tensión. Eso te dará mucha información.

No tiene sentido que vivas como un fracaso personal tener que renunciar a algunos lujos que podías darte en el pasado y que ahora debes reducir porque algunas circunstancias han cambiado. No es culpa tuya, así que deja de lamentarte en este sentido.

Normalmente no le tienes miedo a las críticas y las aceptas con deportividad y sigues tu camino sin inmutarte. Eso es lo que harás hoy, ya que es muy cierto que los que te juzgan no saben realmente cuáles son tus razones para hacer determinadas cosas.

Encarar los errores es la mejor manera de solucionarlos. No es día para esconder la cabeza debajo del ala, sino de analizar lo que se puede solucionar, que es mucho más de lo que parece. Si lo contemplas con un poco de lejanía, verás que no es tan grave.

Una llamada te puede poner sobre aviso de un tema laboral que puede ser interesante. No debes dejar que la pista se pierda, así que ponte en acción y no dejes que la pereza o el miedo te venza en este momento, lo que necesitas es actuar pronto.

