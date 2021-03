Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 24 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

En ocasiones te dejas llevar por la melancolía, pero eso es un lujo que en este momento no puedes permitirte porque necesitas todas tus fuerzas para conseguir tus objetivos. Hoy te darás cuenta de ello y no te dejarás caer emocionalmente.

Tauro

Buen día para plantear alguna mejora laboral o económica y defender lo mejor que sepas tus intereses. Todo te favorece hoy podrás llegar a acuerdos bastante provechosos en el aspecto material. Siéntate a negociar con toda la confianza en ti.

Géminis

Desconecta el móvil y no te obsesiones con él porque es posible que te dejes llevar por eso y no hagas otra cosa que perder el tiempo. Intenta distribuir el tuyo para hacer cosas que te aporten otros beneficios que las pantallas te pueden estar robando.

Cáncer

Es momento de disciplinarte un poco en algo que te beneficiará físicamente. No puedes dejarte llevar por un alimentación desordenada y lo cierto es que debes plantearte mejorar en este aspecto por tu bien. Alguien profesional te puede ayudar.

Leo

Sentirás cierta inquietud por la resolución de un asunto legal o de papeleo de alguna clase. Pero no debes temer nada del resultado, aunque es cierto que si es un tema legal no habrá terminado aún. Paciencia, porque las cosas se tomarán su tiempo.

Virgo

Puede que estés hoy algo irascible o de mal humor, pero no es bueno que te dejes llevar por tus impulsos de enfadarte y regañar a todo el que tienes a tu alrededor, incluso si llevas la razón. Procura templar tus nervios y escuchar a los demás.

Libra

Busca un momento de calma para respirar hondo, poner la mente en blanco y relajarte. Hoy debes ejercitarte en este tipo de meditación que te puede traer muchos más beneficios de los que piensas. Cuando la pruebes bien verás sus resultados.

Escorpio

Ten cuidado con el estrés hoy ya que todo contribuirá a que sientas cierto agobio, sobre todo con las cosas del trabajo. Necesitas acabar un encargo cuanto antes y eso te va a producir tensión. Dosifica el esfuerzo, si vas demasiado deprisa puedes equivocarte.

Sagitario

Tu capacidad de regeneración interior va a volver a brillar poco a poco y eso significa que hoy vas a estar de mucho mejor talante. Encaras el día con otra perspectiva más alentadora y positiva. Una noticia bastante buena contribuye a ello.

Capricornio

No creas que el mundo está contra ti, eso no es cierto y muchas veces te dejas llevar por esa sensación de desánimo que no conduce a nada. Hoy debes tomar decisiones para que eso no suceda más. Hay muchas cosas que eres capaz de hacer.

Acuario

Tendrás ganas de cambios en varios aspectos de tu vida, pero piensa que no puedes acometerlos a la vez y que tus ansias de libertad se contraponen a tu realidad de ahora. Date un tiempo para hacer una estrategia y ve paso a paso para llegar al objetivo.

Piscis

Deja de lado las redes sociales y la tecnología y mira más cerca de ti si quieres encontrar a una persona con la que compartir algo importante. Observa con calma porque hay alguien que te puede interesar bastante. Hay puntos interesantes en común.