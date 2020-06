miércoles 24 de junio de 2020

Puede que tengas algo de pereza o aburrimiento con un ejercicio físico o una rutina deportiva que ya no te gusta como antes. Debes buscar alternativas, pero no dejar algo que te aporta tantos beneficios. Si preguntas y buscas, encontrarás algo interesante.

Escucha a alguien que te quiere mucho y que hoy te va a dar, quizá no un consejo, pero sí una opinión muy interesante que te hará ver un tema algo peliagudo emocionalmente desde una perspectiva distinta. Te abrirá ventanas que no sospechabas.

