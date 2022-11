miércoles 23 de noviembre de 2022

Hoy tendrás algunos momentos de bajón emocional o de melancolía, y al mismo tiempo cierto riesgo de tener algún choque o desencuentros con compañeros de trabajo o personas de tu entorno. Sin embargo, no existen motivos para ello, puesto que las cosas no te irán mal y serás tú, en realidad, quien tendrás momentos malos.

Hoy tendremos Luna nueva y aunque todo vaya bien tú no te encontrarás del todo bien. Sin razón sólida para ello en muchos momentos estarás triste o melancólico, en otros, algo colérico o muy impaciente. Pero lo cierto es que no va a ser un mal día, y podrás solucionar con éxito las dificultades que se te vayan presentando.

