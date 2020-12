Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 23 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede que estas fechas no sean algo que te entusiasme demasiado, ya que crees que es todo un poco forzado, pero no debes dejar llevarte por ello, ya que sí hay gente a tu alrededor que disfruta mucho de ellas y al fin y al cabo pasan pronto.

Tauro

Estás esperando una llamada de alguien que te interesa mucho y crees que este es el momento oportuno de que te llegue. Ojo, no te dejes engañar por una idealización de alguien a quien conoces poco. Algo de precaución no te vendrá mal.

Géminis

Vas a hacer un esfuerzo y te pondrás en contacto con parte de la familia que no ves o con quien no contactas a menudo. Eso te llevará a enterarte de algunas cosas que te pueden poner de muy buen humor. Hay noticias que son esperanzadoras.

Cáncer

Si te ves en la obligación de hacer algo que no te apetece nada, no pongas mala cara y procura tomártelo con la actitud más positiva posible. De esa manera, será mucho más llevadera esa pequeña obligación que puede hacer feliz a alguien.

Leo

Pondrás mucho de ti para solucionar algo que está afectando a un familiar o a tu pareja. No te importará dejar de lado algo que te apetecía hacer y volcarás tu tiempo en ese asunto que no es demasiado alegre, pero en el que crees que debes colaborar.

Virgo

Tu jornada va a transcurrir con muy buen tono y podrás hacer cosas que te apetecen mucho y que no habías hecho hasta este momento. Date ese capricho que te apetecía tanto, aunque procura no excederte. Al fin y al cabo, no lo haces todos los días.

Libra

Debes evaluar que no es fácil manejar una situación nueva y que cambiar ciertas costumbres cuesta tiempo y esfuerzo, pero hoy lo vas a lograr de sobra y además convencerás a alguien del lado positivo que pueden tener. Hay una evolución en todo.

Escorpio

Tendrás que buscar aliados y bajarte de tu pedestal si quieres hacer planes que funcionen a pesar de las circunstancias. Debes enfocarte en lo más práctico y olvidar algunos caprichos ahora. Todo te indicará el rumbo que debes tomar.

Sagitario

Intenta reservar algún tiempo hoy para dar una vuelta y no estar pensando en lo que puedes o no puedes hacer por un tema económico. Si ese tiempo lo dedicas a relajar mente y cuerpo, sentirás bienestar. Y eso no te costará dinero.

Capricornio

Cuidado con la mesa y los excesos en la comida y en la bebida que a pesar de las circunstancias puedes cometer sin darte casi ni cuenta. Todo eso no te viene bien y lo sabes de sobra. Actúa en consecuencia y verás cómo te sientes bien físicamente.

Acuario

No te gusta que nadie se inmiscuya en tus asuntos privados, pero quizá hoy no puedas evitar que alguien de la familia te pregunte por ellos. Dale una respuesta calmada y no te dejes llevar por el mal humor. Si insiste, sigue dando una explicación corta.

Piscis

Te dará bastante igual lo que opinen los demás sobre tu decisión en un tema relacionado con las fiestas navideñas. Probablemente piensan que te equivocas, y debes explicarles lo que sientes para que te comprendan. En cualquier caso, es tu decisión y tu vida.