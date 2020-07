miércoles 22 de julio de 2020

No debes hoy estresarte demasiado corriendo de un lado para otro. Es importante que aprendas a priorizar y saber qué es lo más importante en cada momento. Si te lo propones, lo puedes hacer perfectamente. Es cuestión de que no te creas imprescindible.

A pesar de muchos inconvenientes, has conseguido mantener a flote un asunto que ha estado muchas veces a punto de hacer agua. Ese tesón que has puesto te está pasando cierta factura física y mental. Ojo. Debes buscar momentos de descanso.

Cogerás el toro por los cuernos para hablar claro de una relación que tienes que no ves hacia dónde va y es lo mejor que puedes hacer, ya que tras esa conversación podrás tomar una decisión más acertada. No ocultes lo que piensas, es fundamental.

Saltarás sin mucha razón por un asunto relacionado con las vacaciones que no te convence y más si se trata de ir con amigos porque hay algunas circunstancias con las que no estarás de acuerdo. Negociar en la clave. No olvides que cuando quieres, sabes hacerlo.

