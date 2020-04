Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 22 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás bastante activo e incluso mejora tu humor mucho porque recibes una noticia muy buena y sentirás una corriente de gratitud y una emoción intensa. Saborea esa corriente positiva que está ahora a tu alrededor. Sacarás una enseñanza positiva.

Tauro

Sentirás que hay muchas cosas que te ayudan en tu trayectoria espiritual ahora a pesar de las dificultades. Es bueno que te preocupes por la familia porque realmente contemplas cómo te están dando mucho apoyo. Plantéate darles alguna sorpresa más adelante.

Géminis

No cabe duda de que de alguna forma alguien va a reconocer mucho hoy un esfuerzo que estás haciendo bastante importante y que te va a llevar a un punto, dentro de un tiempo, muy importante para tu carrera. Vive el momento con intensidad.

Cáncer

Intenta no preocuparte demasiado por una noticia que recibirás hoy relacionada con un familiar cercano y que probablemente no es muy positiva. Todo se arreglará bien, aunque ahora no lo creas. Es cuestión de un poco de paciencia y de tiempo.

Leo

No mantengas una actitud demasiado dura con un hijo porque creas que te está fallando, porque es tu propia exigencia la que está provocando quizá esa sensación. Respira hondo y dale una nueva oportunidad. Se la merece y no sólo eso, la necesita.

Virgo

Es muy posible que de alguna manera tu educación se imponga por encima de tus deseos y de tus convicciones más profundas. Actúa realmente como te lo pida el corazón y saldrás bien de todo. A veces hay que priorizar las emociones y los deseos.

Libra

Alguien puede influir hoy en tu vida de manera algo compleja. Te va a proporcionar momentos de duda para solventar ciertas situaciones personales. Hoy no se solucionarán, ten un poco de paciencia. Algo te dará buenas pistas muy pronto.

Escorpio

Remonta tu ánimo y te pones a organizar a un grupo de personas que te van a agradecer mucho tus iniciativas y tu manera de contemplar y poner en marcha las cosas. También vas a repartir sonrisas. Todo comienza a configurarse de manera positiva.

Sagitario

Puede que aún no hayas conseguido superar una pérdida reciente o una situación dolorosa o complicada. Lo mejor que puedes hacer es asumir lo que ha sucedido con alguna ayuda profesional. Así te será algo más sencillo salir de esa hondonada.

Capricornio

Quizá te preocupe que tu estado físico esté un poco de capa caída con algún bajón de fuerzas. Pero esto será pasajero, porque es una consecuencia de haber bajado tu práctica deportiva. Nada grave que no puedas recuperar dentro de poco.

Acuario

Es cierto que no puedes evitar que tu espíritu esté muy conturbado porque hay demasiados cambios en tu vida últimamente. Pero poco a poco recuperarás la calma y todo volverá a ser como te gusta. Quizá tampoco es mala idea variar ciertos hábitos.

Piscis

No te acuerdas de llamar o wasapear a una persona que te echa de menos. Y eso es porque quizá no te quieres enfrentar a la realidad de esa relación. Es mejor que no juegues con nadie, habla honestamente. Lo comprenderá y se sentirá mejor con el tiempo.