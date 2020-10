miércoles 21 de octubre de 2020

No dejes que te alteren los comentarios ajenos, de personas que ni conoces porque no te aportan la verdad ni de lejos. Procura pasar mas tiempo o hablar más con personas de fiar, con amigos de verdad y no con el primero o la primera que conozcas.

No te puedes enfadar con alguien que es amigo o amiga desde hace mucho tiempo porque no reaccione como tu esperas, ya que tu también haces lo que te apetece cuando te viene bien. Analiza su punto de vista y te darás cuenta de cuánto lleva de razón.

No te gustará mucho lo que sucede con algo que tu conoces bien y te vas a hacer muchas preguntas al respecto. Alguien se sentirá observado o juzgado, pero no te des por aludido o aludida y llegarás a la verdad. Eso es lo más importante ahora.

You May Also Like