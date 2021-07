Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 21 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si no te levantas con demasiado buen humor, no te dejes llevar por la sensación de negatividad ya que si te recreas en ella, las cosas no mejorarán. Distraerte con temas o aficiones que te gustan será la solución. Pon a funcionar tu mente, tu imaginación.

Tauro

La creatividad va a ser la característica fundamental de la jornada. Esto puede significar que tengas muy buenas ideas, divertidas, que harán felices a los demás, incluida tu familia, amigos o pareja. Alguno de ellos te lo va a agradecer con su cariño.

Géminis

Tu doble personalidad te juega a veces malas pasadas y eso que estás en un momento en el que dejas atrás algunas cosas negativas. Contente si deseas decirle a alguien lo que piensas de forma airada, no tiene sentido que lo hagas, por tu propio bien.

Cáncer

Te planteas muchas cosas de cara al curso que viene y es cierto que la decisión es algo complicada ya que no tienes claro el camino. Cuanta más sinceridad tengas contigo mismo, mejor. Pero en cualquier caso, haz lo que te dicte tu corazón.

Leo

El sol entra en tu signo y desde luego lo vas a notar ya que hay una carga de energía que te sentará bien y que te hará no parar. Esa actividad puedes ser muy beneficiosa mentalmente, te relajará y te hará pensar en las cosas que han mejorado.

Virgo

No debes lamentar una decisión que has tomado recientemente, aunque ciertos comentarios cercanos te hagan dudar de tu criterio y caigas en la tentación de darle vueltas. En realidad, ha sido muy acertada. Si los demás no opinan igual no te preocupes.

Libra

Eso que hoy te importa tanto que salga bien y que quizá tiene que ver con la salud, lo hará. Será positivo el resultado y vas a llamar a alguien para contárselo y compartir un momento de alegría. A partir de este momento comenzarás a hacer planes.

Escorpio

No te esperas una llamada que te va a ofrecer algo de trabajo que te apetece hacer, incluso si lo tienes que preparar. Será un esfuerzo, pero merecerá la pena porque se convertirá en una satisfacción personal que dentro de muy poco contarás a todo el mundo.

Sagitario

Casi todo lo que quieres cambiar de tu vida es posible si te lo propones realmente y eres consciente de que supone un trabajo y un esfuerzo, pero que al final conseguirás tu propósito. Es cierto que no será fácil, pero también que puedes hacerlo.

Capricornio

Hay un gasto que no te va a quedar más remedio que hacer y eso supone que quizá no puedas hacer algún plan previsto, como un viaje. Pero no debes ponerte triste, asúmelo cuanto antes y busca otra manera de compensarlo.

Acuario

Te conviene salir de la rutina, de lo cotidiano, aunque solo sea mentalmente. Todo lo que avive tu imaginación y tu fantasía, hoy te va a venir muy bien para no caer en cierta apatía. Busca algo original y recréate en ello.

Piscis

Si tienes entre manos algún asunto de bienes o herencias, no digas nada a nadie hasta que lo tengas todo muy claro e incluso firmado. De lo contrario, pueden empezar a pedirte lo que no es suyo. Ojo con contar demasiados detalles, no te interesa.