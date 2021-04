miércoles 21 de abril de 2021

Es muy conveniente que no te obsesiones con el tiempo y menos pensar que has perdido una parte de vida, porque si aplicas la inteligencia y sacas a relucir tu parte más racional, verás que has aprendido mucho en un espacio de tiempo corto.

No te cortarás en absoluto a la hora de resolver un asunto familiar en el que no te quedará más remedio que hablar con alguien que te está esquivando. Ese impulso es bueno y conseguirás tu objetivo. Intenta que el acercamiento sea suave, sin estridencias.

