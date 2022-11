Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 2 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy será un día muy positivo para ti, o en el que te vas a sentir muy a gusto, porque a diferencia de estos últimos días, vas a conseguir imponer tu voluntad y tus puntos de vista, llevar las cosas o las personas a tu terreno, especialmente en el entorno de tu trabajo. Y lo mejor de todo es que tus iniciativas van a ser acertadas.

Tauro

Desde hace un tiempo, y gracias a la ayuda de los astros, estás atravesando una etapa bastante positiva en la que tus luchas y esfuerzos están acompañados de una moderada suerte y así continuará igualmente en el día de hoy. Además, la influencia de Venus podría traerte situaciones placenteras o algún romance en el trabajo.

Géminis

Aunque para ti no es nada fácil, sin embargo, hoy debes hacer un esfuerzo por no dispersar tus energías. Las circunstancias te obligarán a centrar tu atención en determinadas actividades o problemas que ya no pueden esperar más y cuya resolución es fundamental para que puedas salir de un bache que te estaba aprisionando.

Cáncer

No hay bien que por mal no venga, no olvides esta frase porque se hará realidad en el día de hoy. Un acontecimiento que en principio parece doloroso o desafortunado, al final te conducirá a un cambio altamente positivo, una evolución por la que no quieres pasar en este momento, pero cuando todo suceda te alegrarás mucho.

Leo

Hoy las influencias astrales no serán tan favorables como te viene sucediendo desde hace tiempo y por ello conviene que vayas con algo más de prudencia en tus actividades laborales, negocios y otros asuntos materiales o sociales. Debes pensar las cosas antes de hacerlas, no fíes tanto en la suerte como sueles hacer habitualmente.

Virgo

Hoy surgirán asuntos o actividades que te harán romper tu rutina e incluso te obligarán a improvisar. Aunque te gusta tenerlo todo controlado y organizado, sin embargo, en esta ocasión vas a tener que tomar decisiones sobre la marcha. Sin embargo, debes estar tranquilo porque todo saldrá mejor de lo que habrías imaginado.

Libra

Los amigos y protectores están entre los pilares fundamentales de tu vida, ellos te ayudan a consolidarte y ascender tanto en lo laboral como en la estabilidad personal, y hoy tendrás oportunidad de comprobarlo porque te van a ayudar a salir de una situación bastante complicada en el trabajo o la vida social. Será un buen día.

Escorpio

Hoy no debes confiar en la suerte, al menos si tienes que tomar una decisión de gran importancia, tampoco conviene que te apoyes demasiado en la intuición porque los astros no formarán buenas configuraciones. Sin embargo, tu inteligencia estará más lúcida o aguda de lo habitual y tu mente te dará las repuestas que necesitas.

Sagitario

Vas a tener que enfrentarte a grandes dificultades en tu trabajo u otros asuntos mundanos, incluso a una posible traición o engaño. Pero la fortuna siempre está de tu lado, de un modo u otro, y al final podrás salir airoso de la prueba, aunque te va a costar algunos malos ratos. Lo importante es que el día va a terminar muy bien.

Capricornio

Te espera un día lleno de luchas y obstáculos a superar, y en muchos momentos te sentirás como si estuvieras navegando con el viento en contra. Pero tu gran voluntad y capacidad para afrontar las situaciones más difíciles hará que todo lo superes con éxito. No debes fiarte de nadie, procede como consideres, tanto si gusta o no.

Acuario

Nadie sabe, mejor que tú, mirar hacia el futuro y trazar nuevos caminos, sin embargo, en estos momentos te está siendo muy difícil desprenderte del pasado, al menos en lo que se refiere a algún aspecto de tu vida sentimental. Pero es imprescindible que lo hagas si quieres que tu vida tenga ese cambio favorable que tanto buscas.

Piscis

Tienes que avanzar y no mirar atrás, sobreponerte a tus tristezas emocionales y sensación de vulnerabilidad, que hoy tratarán de asustarte y paralizarte. Pero la realidad es que los caminos del destino están abiertos para ti y este sería el momento ideal para luchar y hasta incluso para correr algunos riesgos, aunque no te va a ser fácil.