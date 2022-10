miércoles 19 de octubre de 2022

Una mala noticia o un suceso desgraciado romperá tu armonía. Este será un día de sorpresas, aunque en muchos casos no van a ser buenas, y si lo son es algo que se verá más adelante, cuando todo evolucione. También hoy debes tener cuidado con las traiciones y ataques por la espalda, recuerda que tus enemigos no descansan.

Con razón o sin ella, hoy la esperanza anidará y echará raíces dentro de tu corazón. Es un día excelente, pero especialmente porque te sentirás muy bien, de esos días en los que parece que todo encaja y si no se logran los objetivos no importa porque seguro que se conseguirán mañana. Lo bueno ha de llegar antes o después.

Hoy la palabra clave es “prudencia”, debes tener cuidado con tus acciones e iniciativas porque te impulsará la pasión más que la cabeza y podrías perjudicarte en vez de obtener el éxito que esperas. Si puedes evitarlo hoy no tomes ninguna decisión de gran importancia, pero si no tienes más remedio piénsatelo mucho antes.

Hoy el Sol y la Luna formarán aspectos bastante tensos o adversos con otros planetas y es probable que no tengas un día muy bueno. Esto te afectará especialmente al ámbito emocional, con momentos muy coléricos y otros depresivos o melancólicos aunque los problemas no sean tan importantes. Todo esto es pasajero.

