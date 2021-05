Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 19 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estás en el buen camino si hoy te propones no enfrentarte a los asuntos cotidianos o profesionales de frente y sin pensar en las consecuencias. Decir las cosas con calma es un aprendizaje, hazlo y con práctica te empezará a salir solo.

Tauro

Has notado algunos cambios en una persona que te interesa mucho, quizá un amigo o una amigo, que no aciertas a explicarte, pero crees que tienes la culpa de ellos. Esa responsabilidad es compartida, no lo olvides, así que analiza bien los hechos.

Géminis

Hoy debes retomar el pulso de una relación que no pasa por su mejor momento debido, quizá, al desgaste del paso del tiempo. Plantéate que quizá hay que hablar con claridad de ciertos temas, pero en cualquier caso, piensa en lo importante.

Cáncer

Muchas cosas, demasiadas, las que hoy tendrás que atender y que incluso te pueden llegar a producir cierto agobio. Algunas de ellas estarán relacionadas con el hogar y te van a suponer un desembolso. Deberás buscar soluciones y compensar esos gastos.

Leo

Luna creciente en tu signo hoy, lo que propicia que no te dejes vencer por las adversidades y que lleves todos tus asuntos hacia delante sin temor alguno. Aprovecha esa circunstancia favorable para encarar algo que no te gusta demasiado cómo está.

Virgo

No debes de aguantar malos modos o una falta de educación de alguien que cree que está por encima de los demás y que puede hacer lo que quiera. No es así y se lo tendrás que hacer ver con mucha tranquilidad. Fija las barreras oportunas, frena eso.

Libra

Gracias a los buenos consejos de alguien cercano abordarás todas las cuestiones que se presenten hoy por muy peliagudas que sean con calma y buen humor. Sentirás satisfacción de tu actitud porque ves que estás consiguiendo muchas cosas.

Escorpio

Andas hoy con mucha más templanza en todo lo que haces y vas a estar en contacto con alguien que te cae muy bien y con quien siempre tienes motivos de reír. Eso sana algunas otras heridas emocionales. Serán ratos muy agradables y felices.

Sagitario

Hay una energía muy positiva que hoy debes aprovechar para encarar esos temas que te suelen costar, en especial si están relacionados con los estudios o con un trabajo difícil. Te saldrán perfectos y por la noche tu satisfacción te traerá descanso.

Capricornio

Es cuestión de tiempo acostumbrarte a situaciones nuevas en el trabajo y a lo que se plantea a partir de ahora. Tu capacidad de maniobra no es mucha, al menos de momento. Toca esperar y ver cómo se van desarrollando las cosas.

Acuario

Los deseos no se deben confundir con las realidades, aunque eso no significa que renuncies a una meta que te has propuesto y que es buena para ti. Pero debes meditar cómo entiendes el éxito y su significado real para ti, no de cara a la galería.

Piscis

Necesitarás un poco de esfuerzo para poner los pies en la tierra con una persona que te había fascinado de alguna manera y que descubres quién es realmente. No te permitas ponerte triste, a veces las apariencias engañan y eso es normal.