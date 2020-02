Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 19 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No dejes que nadie te presione para cambiar esa decisión que has tomado de cara al futuro o a unos planes de vacaciones. Es lo que deseas y aunque te equivocases, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Tenlo claro y exponlo con tranquilidad.

Tauro

Hoy será una jornada bastante monótona, ya que vas a repetir esquemas o rutinas que no te queda más remedio que hacer. Pero eso no quiere decir que por la noche no hagas algo divertido. Planéalo bien porque puede ser una ocasión especial.

Géminis

Alejarte cada vez más de quien es tu familia auténtica no te va a servir de nada porque las responsabilidades no se diluyen solas. Debes hacer frente a los errores que hayas cometido y solucionarlos. Si no aprendes de tus errores, no avanzarás.

Cáncer

Decir “basta” a algo que te gusta pero que físicamente no te trae ningún beneficio y perjudica a tu organismo, será algo que hoy podrás hacer y con eso comienzas algo muy bueno para ti. Es un esfuerzo para cuidar tu bien más preciado, tu cuerpo.

Leo

Te sentirás muy inspirado y con ganas de hacer tareas que te lleven a conectar emocionalmente con los demás. Será tu talante más generoso el que aflore hoy y te va a permitir sentirte muy bien. La simpatía no te va a faltar en los contactos sociales y personales.

Virgo

Buen momento para empezar a pensar en un viaje o en una pequeña escapada que no suponga un gran gasto, pero que sí te ayude a despejar un poco la mente del trabajo. Alguien te sugiere algo interesante y en ese sentido debes de escuchar sus experiencias.

Libra

Lo que hoy veas en las redes sociales no tiene mucho que ver contigo y eso es algo que sabes, pero que a veces se te olvida. No pierdas tiempo en cosas y comentarios que no te ayudan a ver la verdad y solo contribuyen a un ruido de fondo poco esclarecedor.

Escorpio

Es muy probable que hoy debas controlar un súbito ataque de ira o una reacción demasiado orgullosa ante los acontecimientos. Ese enfado no te llevará a solucionar la situación. Mantén la calma y procura darte un paseo para calmarte.

Sagitario

Aprovecharás hoy para tener muy buenos ratos de conversación con ideas y posturas diferentes sobre muchos temas. Si tomas buena nota de ellos vas a abrir tu mente a nuevas ideas que te pueden venir muy bien cuando acabes lo que ahora tienes entre manos.

Capricornio

No debes quedarte en un segundo plano hoy porque no veas de momento ningún beneficio en asistir a un evento o una reunión. Piensa que en otro tiempo esas personas te dieron mucho juego y te aportaron beneficios de varios tipos.

Acuario

Si tomas con distancia lo que alguien te diga y no le das mas importancia, te sentirás más libre y sin tanta presión. Un amigo o una amiga te hará ver que no debes perder mucho tiempo con esa persona. No te trae nada más que preocupaciones inútiles.

Piscis

El Sol entra hoy en tu signo y eso es algo que te da impulso, te beneficia y te hace contemplar con mucha alegría lo que está por llegar. Será un día en el que todo lo verás de una manera diferente y mejor. Aprovecha para pasar un rato de diversión y celebración.