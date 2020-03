Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 18 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Querrás hacer algo diferente con tu tiempo libre y para eso vas a intentar descubrir algún tipo de actividad, quizá relacionada con el arte o el diseño, que te gratifique y que te sirva para relajarte además. Conocerás a alguien muy interesante.

Tauro

Una jornada en la que tu humor sube, se expande y empieza a pasar de algunos asuntos o hechos que han enturbiado tu paz interior y que verdaderamente no merecen la pena en absoluto. Las sonrisas vuelven a tu cara y ese bienestar lo vas a compartir.

Géminis

Si andas un poco desanimado por algún asunto de salud y has sufrido un parón en actividades deportivas o físicas, no debes inquietarte porque pasará esa racha dentro de muy poco tiempo y te reactivarás. Solo es cuestión de tiempo que te recuperes.

Cáncer

No te pongas nervioso si recibes llamadas para venderte productos de cualquier tipo y no los necesitas, porque esa presión te es completamente innecesaria así que cuelga o di que no amablemente. Solucionarás un pequeño problema doméstico.

Leo

Esperas desde hace tiempo que se te reconozca un trabajo que has hecho y te feliciten por ello. Eso no va a tardar mucho y quizá hoy tengas un adelanto con unas palabras de alguien que serán reconfortantes. Tu autoestima está subiendo con intensidad.

Virgo

Reforzar tu confianza en sí mismo es lo que hoy vas a poder hacer porque verás claro que eres capaz de afrontar un reto que antes te parecía imposible. Aprovecha para mostrar tus capacidades a todo el mundo. No te creas que no puedes llegar donde quieras.

Libra

No querer ver la realidad no es algo que te vaya a ayudar a salir de donde estás en un tema afectivo algo complejo. Cuanto antes pongas los pies en el suelo y asumas lo que hay, antes empezarás a solucionarlo. Aceptar lo que no se puede cambiar es inteligente.

Escorpio

Las contradicciones son muy humanas y todo el mundo las tiene, así que no te debes afligir si hoy cambias de idea varias veces. Eso sí, procura que no perjudiquen a nadie estos cambios tan bruscos y si es necesario da explicaciones o discúlpate.

Sagitario

No gastes lo que no tienes y menos en caprichos porque muy pronto vas a tener gastos relacionados con un viaje o unas vacaciones y es mejor que lo guardes todo para disfrutarlo en ese momento. A partir de ahora , lo mejor es no derrochar.

Capricornio

No te vendría mal un poco de ejercicio porque el sedentarismo te está llevando a malas posturas o incluso a dormir mucho peor. Sal y estira tu cuerpo y oxigena el organismo. Te sentirás mucho mejor si te propones eso a diario y lo llevas a cabo.

Acuario

Aprovecha cualquier momento que tengas para descansar y no abuses de tu tiempo y quieras hacer demasiadas cosas o ir de un lado para otro sin parar. Dentro de poco necesitarás todas tus fuerzas. Se avecina un acontecimiento familiar importante.

Piscis

No ofrecerás hoy tu mejor cara a los demás, porque tu ánimo será una montaña rusa y lo mismo te sentirás bien como podrías enfadarte por cualquier tontería. Intenta controlar esta situación cambiante. Un buen libro o una película te traerán paz mental.