miércoles 18 de agosto de 2021

Templa tus nervios y no dejes lugar a que nadie te provoque en un asunto que tiene que ver con la convivencia, los vecinos o cualquier otra actividad en la que estés en contacto con varias personas o tengas espacios en común con ellas. No le des importancia a nada.

Obcecarse en que todo funcione como deseas y no dar lugar a lo que los demás propongan o hagan, no es ninguna buena idea. Es empeño hoy te puede traer alguna discusión y situaciones que no te benefician y te ponen de mal humor.

