Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 16 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No dejes que lo que hagan los demás influya demasiado en lo que piensas. Debes mantener tu criterio y hacer lo que te parezca bien, digan lo que digan. Después te alegrarás de haber actuado así. No se trata de obcecación sino de seguridad.

Tauro

Hoy saldrás con amigos o al menos te mantendrás en contacto con ellos a través de la tecnología; eso está bien, pero es importante que mires a la naturaleza y a los espacios abiertos con más intensidad. Deja las pantallas de lado por un rato.

Géminis

Será una jornada en la que te sentirás muy bien porque recibes cariño de la gente, de tus amigos o familiares, pero también reflexionarás mucho sobre el tiempo y todo lo que eso significa de verdad en tu vida. Aceptarás la realidad sin más.

Cáncer

Buenas influencias de alguien que tiene mucha luz y que te aporta una mirada amable y tranquilizadora sobre algunos aspectos importantes de tu vida. Aprovecha ese momento con calma y aprende a encauzar de nuevo tus pasos.

Leo

Debes intentar cambiar actitudes vitales que no te favorecen. Uno de tus defectos es que te dejas llevar por la corriente demasiado a menudo. Pero hoy puedes dar un giro importante en este sentido. Lo verás si comienzas a decir “no” a una persona que no te influye bien.

Virgo

Te preocuparás por tu aspecto, por sentirte bien y porque tu imagen sea distinta o mejore en algún sentido y es una medida que te va a sentar muy bien ya que toda esa mejora te ayudará a sonreír. Verte bien es algo que se proyectará en tus relaciones.

Libra

No debes obsesionarte con nada relativo a la salud, ya que todo mejora paulatinamente, excepto si cometes algún exceso con la comida o la bebida, porque tu sistema digestivo se puede resentir en ese caso. Por lo demás, todo va a salir bien.

Escorpio

A veces no queda más remedio que poner cierto orden en la vida, por muy aburrido que pueda parecerte porque la monotonía también significa un equilibrio interior si sabes aprovechar sus virtudes. Hazlo ahora que tienes ocasión.

Sagitario

Un familiar te brinda un lugar seguro donde refugiarte mentalmente, te da su cariño y su apoyo, en especial si tienes algún problema con la pareja. No te faltará comprensión y una charla reparadora. Aprovecha para recomponer tus emociones.

Capricornio

Procura no saltar como un resorte ante las palabras de alguien que no te cae muy bien o que crees que son algo ofensivas contra ti. Es mejor que no discutas, ya verás que no tiene importancia lo que dice. No te sientas aludido o aludida.

Acuario

Tienes tendencia al desorden y a la improvisación y hoy será un buen día para reflexionar en qué dirección vas. Quizá no puedes dejarlo todo para el último momento, eso no te trae buenos resultados. No te quejes de lo que suceda si haces eso.

Piscis

Debes dar ese capricho que sabes le hace tanta ilusión a una persona que te está apoyando mucho y que realmente no te pide nunca nada. Es muy importante para ella sentirse gratificada de esa manera. Reflexiona sobre todo lo que hace hecho por ti.