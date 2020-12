Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 16 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay un parte de ti que no deja de estar en permanente lucha contra lo que no estás de acuerdo o consideras injusto. Eso está bien hoy porque saldrá a relucir tu lado más solidario. Alguien te lo va a agradecer, pero no todos estarán de tu parte, ojo.

Tauro

Hoy es un día bastante agradable en el sentido de que vas a sentir más ligereza y no te vas a preguntar demasiadas cosas. Además todo te saldrá bastante bien y en general no se te hará difícil la jornada. Si hay niños cerca, pondrás mucha atención en ellos.

Géminis

Es mejor que des un paso al frente para solucionar algún alejamiento que pueda haber con un amigo o una amiga y que estás esperando que solucione la otra persona. No te conviene emocionalmente, por tu propio bien, da el primer paso.

Cáncer

Te volcarás en un asunto lúdico y festivo con los compañeros de trabajo, incluso si no lo puedes organizar como en otras ocasiones, te pondrás manos a la obra para que salga lo mejor posible ahora. Deja que te lleguen opiniones de todos.

Leo

Vas a poder recobrar tu tranquilidad en muchos aspectos de tu vida si te dejas llevar por un consejo muy sabio que alguien te dará hoy. No creas que lo sabes todo, escucha y aprende una lección valiosa. Te vendrá mucho mejor de lo que crees.

Virgo

Si quieres convencer a una persona testaruda, debes ser paciente, suave y utilizar la persuasión y la empatía. Lograrás hacerle ver algo que es bueno para esa persona y evitar confrontaciones inútiles. Estarás hábil con las palabras.

Libra

No puedes dejar de lado hoy cualquier tema que significa documentos, gestiones o firmas de alguna clase que signifiquen solucionar algo que viene de hace unos meses. Intenta arreglarlo de una vez, a pesar de que te parezca una losa.

Escorpio

Quizá hoy tengas que hacer un gasto algo elevado o que se salga de tu presupuesto y eso te preocupa. Es cierto que no es el mejor momento para hacerlo, así que procura ajustarte lo más que puedas. No siempre lo mejor es lo más caro.

Sagitario

No te entretengas demasiado en escuchar a una persona que no es muy de fiar y que te puede traer complicaciones que ni te imaginas. Te pedirá un favor que te puede meter en un problema. Aléjate todo lo que puedas con un excusa educada.

Capricornio

No dejes hoy de mirar bien a tu alrededor y verás lo bien que te vas a sentir porque un hijo o alguien querido te proporciona una alegría o un rato muy gratificante. Olvidarás los problemas y renovarás fuerza en tu interior.

Acuario

Tendrás la sensación de que el tiempo corre muy deprisa y en cierta manera es cierto, así que no creas que tardará tanto en llegar algo que ansías mucho y que te parece lejano. Mantén el espíritu en alza mientras llega eso que anhelas y que te hará feliz.

Piscis

Si hoy no ves las cosas con el mismo entusiasmo que en días pasados es porque quizá impera cierto pesimismo a tu alrededor. Quizá alguien te está contagiando su negatividad y eso no es bueno. Cuidado con lo que escuchas o lees, no todo es cierto.