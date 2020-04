miércoles 15 de abril de 2020

Luna menguante en tu signo hoy que te trae cierta pereza y un humor bastante bajo. Es cierto que las cosas no están saliendo como esperabas, pero eso no debe de frenar tu ánimo. Intenta remontar, aunque también tienes derecho a estar triste.

Hay algo hoy que te va a hacer pensar mucho sobre ciertas cosas importantes y que tienen que ver con los planes que quizá has tenido que suspender y dejar para otro momento. No es tan malo como parece porque de las situaciones negativas se sacan estupendas enseñanzas.

