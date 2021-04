miércoles 14 de abril de 2021

Aunque no entiendas muy bien lo que le pasa a un hijo, si tienes o a tu pareja, hoy toca cuidar amorosamente de esas personas e intentar comprender sus problemas. Cuanta más empatía tengas, mejor. No les niegues su derecho a equivocarse.

Salvas una situación un tanto desagradable en el trabajo o con alguien que no te cae demasiado bien. Lo cierto es que te darás cuenta de que si te enfadas, quien lo sufre eres tu, y verás que no vale la pena. Esa actitud es la más correcta que puedes tener.

You May Also Like