miércoles 13 de mayo de 2020

Cuidar la salud no es algo que debas desdeñar hoy así como así. Lo mejor es que seas consciente de lo que te juegas en cada paso y que no maltrates a tu cuerpo o te expongas a riesgos innecesarios de cualquier tipo. Cuanta más cautela en este aspecto, mejor.

Te puedes sorprender hoy con una conversación con alguien con quien no tienes mucha confianza ni acostumbras a hablar de cosas personales y que, sin embargo, va a ser muy reveladora para tu vida personal. Te dará unas claves en las que no habías caído.

Se acerca una fecha que para ti es muy significativa y querrás hacer un regalo a una persona muy cercana que últimamente no lo ha pasado demasiado bien. No hace falta algo costoso, sino algo con amor y empatía. Así triunfarás con ese detalle.

