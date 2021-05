Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 12 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás muy pendiente de los pequeños detalles que, a lo mejor, no te dejan ver los que son importantes. Mira a ver si no confundes los términos, porque no te vendría muy bien. Aclara los conceptos cuanto antes. Por la noche conseguirás un rato de mucha paz.

Tauro

Procura tomarte el día lo más relajadamente posible, después de las tensiones últimas que han sucedido a tu alrededor y que has vivido de forma directa, aunque no has tenido culpa en ellas. Respira hondo y date una tregua emocional. La mereces.

Géminis

Consigues solventar un tema familiar que te estaba preocupando y que está relacionado con una persona mayor. Ahora te llega un momento de calma y tranquilidad y ves que todo vuelve a la normalidad. Busca algo de diversión o entretenimiento.

Cáncer

Si le comentas un tema personal a alguien poco conocido, no des demasiados detalles, y mucho menos si es a través de las redes sociales. No te interesa para nada que se sepan ciertos asuntos. La privacidad es algo que debes de cuidar más.

Leo

A veces se nota demasiado que vas a lo tuyo y que dejas poco espacio para los demás en muchos sentidos. Debes de tener cuidado hoy para que eso no signifique portarse mal con una persona de tu confianza. No juegues con los sentimientos.

Virgo

Retomas la tranquilidad y vas a tener una oportunidad incluso de pasarlo bien o de distracción con una actividad que te gusta mucho y a la que dedicas poco tiempo, mucho menos de lo que te gustaría. Esos momentos te van a dar seguridad en ti.

Libra

Avanzas por un camino estrecho para conseguir algunos de tus propósitos. Pero no debes enfrentarte cara a cara con el enemigo, si es que lo tienes. Es mejor dar un rodeo. Tu puedes de sobra, pero es importante que creas en lo que eres capaz de hacer.

Escorpio

No te pongas de mal humor porque algo del trabajo no funcione, son cosas que pasan y tu no tienes la culpa de la manera de funcionar la organización que han decidido otras personas. Relájate y no te enfrentes a lo que no puedes cambiar.

Sagitario

Tus intereses de hoy estarán muy centrados en todo lo que signifique una válvula de escape del entorno habitual porque sabes que necesitas estar en tus cosas y dejarte esas presiones que te son tan estresantes. Buscarás, por encima de todo, la distracción.

Capricornio

Hoy vas a tener la oportunidad de habar con alguien que tiene poder y que realmente te puede influir de una manera muy beneficiosa. Tus habilidades sociales estarán muy en alza, utilízalas de la mejor manera para lograr tu objetivo.

Acuario

No debes dar demasiadas vueltas a una decisión que has tomado y que significa que hay una cierta parte de dinero que puede estar en riesgo de pérdida. Los beneficios pueden ser mayores. Calma, ante todo. Espera que pase lo más negativo.

Piscis

Hay cierta indecisión en tu horizonte en cuestiones afectivas porque no ves claro cuál puede ser tu futuro a largo plazo en este aspecto. En cualquier caso, no es momento de tomar decisiones trascendentales. Ahora debes mantener la mayor objetividad.