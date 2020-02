Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 12 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has puesto durante algún tiempo mucho empeño en un proyecto que ahora comenzará a dar sus frutos. Serán poco, pero te animarás, te darán un balón de oxígeno para seguir hacia delante. El optimismo no te va a faltar, procura trasladarlo a tu entorno.

Tauro

Te vas a dar por fin ese capricho que hace tiempo te ronda por la cabeza y que realmente te viene muy bien para emplearlo en una afición, un deporte, en algo que te da mucha satisfacción. Estarás muy alegre por conseguirlo y lo demás también lo notarán.

Géminis

Cuídate mucho de alguien cercano a ti que te guarda cierto rencor y que ahora puede hacértelo querer pagar de alguna forma. No irá de frente, así que ten cautela y no cuentes nada importante a nadie. Es mejor que tengas todas las alertas levantadas.

Cáncer

Es hora de explotar tu faceta más creativa, que es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Quizá alguien te descubra tu potencial en esta materia y descubras todo un nuevo mundo. Prepárate a asomarte a cosas que tal vez ni sueñes.

Leo

Si crees que una relación afectiva se está deteriorando, intenta analizar qué parte de culpa tienes tú y pon los medios para solucionarlo. Una conversación pausada te abrirá mucho los ojos. Aún hay tiempo para que cambies algunas cosas y todo vuelva a comenzar.

Virgo

Recuperas una cantidad de dinero o bien porque alguien te debe algo y por fin te lo paga o por un pago que se había retrasado por otras circunstancias de los negocios. No derroches, guarda lo recibido ya que te puede hacer falta más adelante. Ordena tus cuentas.

Libra

Persigue esa idea que tienes para mejorar algo y que ahora te dan la posibilidad de llevarla a cabo. Tendrás mucho entusiasmo y ganas de ponerte a trabajar muy en serio en todo ello. No te faltará energía ni voluntad, y si no sabes algo, debes preguntarlo sin miedo.

Escorpio

Quizá has tenido un revés profesional y ya no estés en el mismo puesto o trabajo donde estabas antes, pero debes asumir cuanto antes que eso no es necesariamente negativo. Respira hondo y mira hacia el futuro. No te quedes estancado.

Sagitario

No te dejes llevar ni por un momento por la tristeza si ves que no es posible ir más allá en una relación con una persona que ya tiene otra. Tampoco te fuerces a tomar una decisión inmediata. Date tiempo para pensar y sentir lo que deseas de corazón.

Capricornio

Aunque normalmente tiendes a tener un carácter bastante serio y reservado, hoy estarás dispuesto a charlar y mezclarte con gente en todo tipo de reuniones sociales o de amigos. Y vas a disfrutar con ello más de lo que crees.

Acuario

Hay cierta confusión a tu alrededor y tu tampoco te aclaras hoy mucho con lo que debes o no de hacer en algún aspecto de tu vida. La respuesta esta a tu alcance, aunque es cierto que no sabes verla. Pide ayuda si consideras que la necesitas, sin miedo.

Piscis

Tu autoestima se refuerza porque un grupo de personas te dice lo mucho que les gusta lo que haces y eso es algo que hoy vas a notar con mucha fuerza. Lo cierto es que estarás feliz y con mucha fuerza interior que te permitirá ir mucho más allá de lo que esperabas.