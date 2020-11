Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 11 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás con muy buena disposición a ser amable o dar gusto a alguien de la familia que te pedirá un capricho o un favor. Eso te vendrá bien para compensar alguna falta de tiempo que has tenido con esa persona. Te sentirás bien haciéndolo.

Tauro

Habrá ciertos momentos de la jornada que no van a ser muy agradables o en los que puedes sentir malestar o vergüenza ajena por unas palabras algo duras que dirá alguien. No hagas demasiados comentarios y procura alejarte de esa persona cuanto antes.

Géminis

No es jornada para entretenerse en cosas que no te den ningún rendimiento personal o profesional. Ahora lo que debes hacer es cuidarte más, sobre todo desde el punto de vista emocional. Trabaja en lo que te pueda abrir nuevas opciones.

Cáncer

No corras demasiado hoy y tómate todo con mucha calma porque eso es lo que más te va a favorecer para que las cosas salgan bien y a tu gusto. Hay trabajos o labores que necesitan su tiempo y que se realizan poco a poco, con mimo.

Leo

Estarás de buen talante, con ánimo muy expansivo y abierto, pero has de procurar que eso no signifique un exceso de actividad que puede acabar por agotar a los que están a tu alrededor. Mantén la calma y deja que cada uno vaya a su paso.

Virgo

Tendrás que darle la razón a alguien incluso si no estás de acuerdo con sus planteamientos, pero es mejor eso que entrar en una batalla que no te va a favorecer y que no te traerá nada positivo. Al fin y al cabo, seguirás pensando lo mismo que siempre.

Libra

Cuanto más lejos estés de lugares bulliciosos o de ruidos que no te dejen concentrarte, mejor te sentirás. Es hora de que cambies ciertos hábitos relacionados con un exceso de información. Ojo con el móvil a todas horas, podría dañarte más de lo que crees.

Escorpio

Aunque lo pienses y no te atrevas, debes dar el paso de perdonar a los demás y a ti mismo o misma. No creas que es tan difícil, incluso si crees que no tienes la culpa, deberías hacerlo. Es una manera de cerrar un ciclo doloroso o triste.

Sagitario

Esas palabras de aliento que te llegan van a reconocer un esfuerzo que has hecho en los últimos tiempos y que ahora llega a su fin. Sentirás mucho agradecimiento por ellas y felicidad. Compártelo en cuanto puedas con alguien querido.

Capricornio

Hay muchos beneficios en una acción positiva, en algo que haces desinteresadamente por los demás y los verás inmediatamente. Eso te trae paz de espíritu y confianza en esas personas. Aunque no lo creas , será un sentimiento transformador.

Acuario

Es cierto que deberás hacer un esfuerzo para dominar tus cambios de humor hoy porque puedes estar tanto en la cima como en el fondo. Cuida tus formas, sobre todo con personas desconocidas, ya que ellas no deben pagar los platos rotos.

Piscis

Posiblemente tu espíritu encuentre algunas respuestas, o te halles en el camino de ello, pero no te alejes tanto del suelo y de la realidad, porque entonces esas respuestas no te servirán de mucho. Por la noche, procura descansar en un lugar tranquilo.