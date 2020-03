Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 11 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tendrás que dominar tu mal humor y no mostrar ira si alguien te hace enfadar, probablemente porque te hará esperar o te darán un plantón. Eso no significa que no le muestres que está haciéndolo mal contigo, díselo pero con un tono pausado.

Tauro

No te encierres en tus posiciones y te obceques por un tema de dinero en el que crees que llevas la razón. Si alguien te demuestra con números sobre la mesa que no la llevas, deberás disculparte cuanto antes. Intenta poner sentido del humor, pero con respeto.

Géminis

Ojo con las tensiones que acumulas en el organismo. Relajar tus músculos es lo que más te conviene hoy para no caer en el estrés. Ejercicio o un buen paseo es lo que mejor calmará tu ánimo y te revigorizará. Piensa en que pronto vas a tener vacaciones.

Cáncer

Tu creatividad brilla bastante hoy y eso es algo que debes aprovechar de la mejor manera posible porque te entrarán ganas de descubrir nuevos campos de acción. Utiliza herramientas de la tecnología para ello ya que te van a ser muy útiles.

Leo

No pierdas tanto tiempo con las redes sociales porque eso puede influir en tu salud más de lo que crees. Apaga el móvil, porque no es imprescindible para sentirte mejor y puedes caer en la adicción sin darte apenas cuenta. Piénsalo seriamente.

Virgo

Es cierto que a veces las ilusiones son cosa del pasado, pero también pueden serlo del presente y así sucederá hoy porque vas a disfrutar mucho de una iniciativa, un proyecto que te proponen y que te entusiasmará. Volcarás toda tu energía y darás lo mejor de ti.

Libra

Rompe los lazos de dependencia con una persona que puede ser muy tóxica para ti. No tengas ninguna duda en hacerlo si te ves obligado u obligada a hacer cosas que no te apetecen y que no te aportan nada. Tu vida es tuya y no la puedes dejar en manos de otros.

Escorpio

Tendrás que prepara una reunión importante y debes centrarte en ella lo más posible. No dejes que te distraiga nada y si te invitan a salir, lo mejor que puedes hacer es decir que no. Te conviene mucho estar con toda la atención y preparándola mentalmente.

Sagitario

Es posible que andes hoy con bastante cansancio porque has dormido poco y debes pensar si no te merece la pena cambiar tus hábitos y beneficiarte de un horario menos noctámbulo. Debes hacerlo cuanto antes. Eso no quiere decir que renuncies a divertirte.

Capricornio

Es posible que de alguna manera eches de menos una parte de tu pasado, sobre todo si ahora vives en pareja, pero tendrás que valorar lo que realmente es importante para ti desde el afecto y el amor. Las circunstancias han cambiado, eso está claro.

Acuario

Pasarás una jornada entretenida y muy agradable, sobre todo porque los planes con amigos serán algo importante que te reconfortará, ya que verás cómo te apoyan y te aconsejan bien en un asunto que te preocupa desde hace un tiempo.

Piscis

No te cuestiones hoy si merece la pena el esfuerzo que estás haciendo porque es lo que toca y debes de asumirlo, al menos por el momento. Pronto tendrás oportunidad para cambiar todo eso, al menos la parte que menos te gusta de ese asunto.