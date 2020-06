miércoles 10 de junio de 2020

No olvidas tus preocupaciones familiares, porque algunas están aún por resolver y quizá sea algo muy complicado de gestionar para ti. Es momento de pedir ayuda profesional, no te quepa duda. Cuanto antes des el paso, mejor te vas a sentir.

Sientes una corriente interna de alivio porque por fin has dado un paso al frente para no ocultar quién eres y lo que deseas de verdad. Hay circunstancias que te han ayudado mucho a aliviar esa carga. Las casualidades te han favorecido, están a tu favor.

Esa llamada que esperas relacionada con un trabajo se va a producir y no debes decir nada hasta escuchar lo que te proponen. Aunque no lo parezca, hay algo que te conviene mucho en esa oferta. Lo verás dentro de un tiempo y te dará experiencia.

Te guardas muchos sentimientos para ti y no los compartes y eso, aunque no es nada reprochable, ya que tienes derecho a tu intimidad, sí que hace que a veces no te comprendan los demás del todo. Intenta ser algo más transparente en todo eso.

No debes pedirle a tu organismo otro esfuerzo extra porque últimamente has hecho muchos y las exigencias físicas han sido muy fuertes. Si te proponen unas vacaciones en el trabajo, acéptalas sin pensártelo dos veces porque te convienen.

You May Also Like