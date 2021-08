miércoles 1 de septiembre de 2021

Si has conocido a alguien que te ha decepcionado en lo sentimental, date cuenta de que simplemente es una persona que solo quería una aventura de verano y que te habías hecho demasiadas ilusiones. No te detengas mucho tiempo en pensar en ello.

Debes de tener precaución con cierta rivalidad que puede aparecer en el trabajo, ya que cuanto más alejado o alejada estés de fuentes de conflicto, mucho mejor para ti. No entres en ninguna competición. No te favorece en este momento.

No importa si algunos asuntos relacionados con lo legal no han salido como esperabas. En cualquier caso, te han dado información y pistas que te van a venir muy bien para el futuro y eso es lo que debes aprovechar. Aplica tu sentido más práctico.

