miércoles 1 de julio de 2020

Tendrás predisposición a entrar en conflicto, sobre todo por un asunto de familia, pero no debes jugar esa baza porque esa guerra en el fondo no va contigo. Mantén la calma y observa con cuidado lo que digan y hagan los familiares políticos.

Debes reconocer que a veces vas demasiado lejos y que no te falta la ambición que te lleva a combatir y quizá a ir muy deprisa. Hoy toca pararse y pensar en qué es lo realmente importante en tu vida. El éxito no es siempre lo que parece, tenlo en cuenta.

Consigues algo que buscabas hace tiempo, quizá un trabajo o una ocupación. No será definitiva ni la mejor que puedes obtener, pero debes estar feliz con este paso que has dado y que te trae cierta estabilidad. Celébralo con los más cercanos, que se beneficiarán de ello.

Aires nuevos te traerán ideas nuevas y relajación mental y es algo que te hacía falta. Es momento de reafirmar tu ego y de no volver ni por un momento a darle importancia a lo que los demás digan. No entres al trapo de palabras que son necias.

