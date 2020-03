miércoles 1 de abril de 2020

Aléjate de personas o asuntos que desprendan negatividad o al menos que no vean las cosas como tu, ya que eso te puede influir negativamente y no es lo que necesitas en estos momentos. Necesitas encontrar paz y no lo harás si te metes en la boca del lobo.

Tus amigos van a disfrutar hoy de tu buen humor y no te vas a dejar llevar por el lado negativo de nada. Tu energía sube y eso te hace evitar cualquier asunto que no te de satisfacción o que te resulte pesado o monótono. Transmites tu energía.

Cuidado con los deseos inconscientes que no controlas, porque pueden ser muy negativos hoy si te dejas llevar por cierto tono de ironía o mal humor. Los amigos o las personas cercanas pueden salir dañadas. Vengarse no es una opción, tenlo claro.

Es mejor que hagas comentarios constructivos en tu entorno familiar y laboral hoy, porque no debes excederte en la crítica sobre las actitudes de los demás. Ojo, te puede perjudicar mucho si no lo controlas. Procura dedicarte a lo tuyo, sin más.

You May Also Like