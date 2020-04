Mientras los negocios están cerrando, WeWork intenta volver a atraer a sus trabajadores

Los otros accionistas están contratacando. En un comunicado emitido el domingo, dos miembros del consejo de WeWork —Bruce Dunlevie, socio fundador de Benchmark Capital, y Lew Frankfort, exdirector ejecutivo de Coach, quienes conforman un comité del consejo creado el año pasado para evaluar sus opciones de financiamiento— mencionaron que SoftBank estaba “obligado a consumar su oferta de compra de acciones”, y agregaron que “sus excusas para no cerrar el acuerdo son inapropiadas y deshonestas”. Benchmark, una prominente firma de capital de riesgo de Silicon Valley, solicitó vender toda su participación en WeWork en la oferta de compra de acciones, de acuerdo con la persona informada sobre el acuerdo. Dunlevie no respondió a una solicitud para ofrecer comentarios.

La semana pasada, SoftBank amenazó con retractarse de una compra de 3000 millones de dólares en acciones existentes de otros accionistas de WeWork. Si no se realiza esa transacción, WeWork no recibirá 1100 millones de dólares en financiamiento de deuda que son parte del rescate de SoftBank, según una persona informada sobre el acuerdo que no estaba autorizada a hablar en público sobre el asunto.

Aunque la mayoría de los locales de WeWork están abiertos oficialmente —la empresa señaló que ofrece servicios esenciales que siguen en operaciones porque así lo han permitido muchos gobiernos estatales y locales—, casi no hay personas en ellos. En Midtown Manhattan, sede de varios espacios de WeWork, el fuerte flujo de clientes que suele haber ha menguado hasta convertirse en un goteo, de acuerdo con dos empleados que trabajan en esos locales o los están monitoreando, y quienes solicitaron no ser nombrados por temor a perder su trabajo.

Hace doce días, la empresa emitió el último comunicado público sobre el virus a sus clientes —entre los que se cuentan trabajadores independientes, pequeñas empresas y grandes corporaciones como Amazon—, en el cual dio una lista de las precauciones que estaba tomando. WeWork ha permitido que los empleados que normalmente atienden los locales trabajen desde casa , pero ya comenzó a tentar a algunos con bonificaciones de cien dólares al día para que se presentaran, de acuerdo con un memorando interno que revisó The New York Times.

You May Also Like