“Miente, la deuda del Barcelona es de 1,350 millones de euros”

BARCELONA — Joan Laporta en acción. El presidente del Barcelona reaccionó a la carta abierta de Josep María Bartomeu, su antecesor en el cargo, dando cuenta de los primeros datos de la due diligence que lleva a cabo su directiva… Y respondiendo de frente al ex presidente, al que acusó de “mentir” de manera contundente a todos los puntos referidos en la misiva.

“La carta del señor Bartomeu, la verdad, es que después de leerla atentamente está repleta de mentiras y busca justificar una acción de gobierno injustificable. Es un ejercicio de desesperación que lleva a cabo aprovechando el momento convulso del barcelonismo”, reveló Laporta, quien desmontó punto por punto lo argumentado por su antecesor.

“Aprobamos las cuentas para no paralizar la actividad del club. Lo dije, lo avisé y lo pedí, dejando claro que eso no validaba su actuación. Ya dije que si había que pedir una acción de responsabilidad lo haría. El señor Bartomeu dice mentiras en sus datos, lo hace desesperadamente intentando eludir responsabilidades del ejercicio 2020-21 cuando son responsables hasta el mes de marzo de 2021. Lo son por las consecuencias de su gestión porque la gestora no podía tomar decisiones”, destacó el presidente, quien pudo ejemplos claros que recolocaron en la diana a Bartomeu.

“Se ofrece a solucionar lo que pueda decir la ‘due diligence’ (diligencia debida)… Lo que buscaremos es depurar responsabilidades”, avisó Laporta, quien refirmó que “se han cometido irregularidades y es triste que una carta llena de mentiras la escriba ua persona que ha conducido al club a una situación de ruina”.

“Es un oportunismo fuera de lugar. Creo que el señor Bartomeu, en realidad, ha entrado en pánico y lo que hace es intentar incidir en escapar de sus responsabilidades e incluso ofreciéndose a colaborar en buscar soluciones. No hace más que mentir y eso quedará a la vista de todo el mundo.

“Nadie escapará de sus responsabilidades. Querer evitarlo yo ya lo he vivido en el pasado. El señor Bartomeu reitera una mentira ya desde el primer punto. Cuando repites una mentira no la conviertes en realidad… Sigue diciendo que mi gestión de 2003 a 2010 dejó unos números negativos cuando un juzgado dejó claro que eran positivos” sentenció, conviniendo que a través de ese punto “se entiende todo lo que dice”.

“De entrada primero que tuvimos que hacer fue pedir un crédito puente de 80 millones porque sino no podíamos pagar las nóminas”, descubrió el dirigente, sentenciando que Bartomeu “quiere escapar de sus responsabilidades… Y no va a conseguirlo”.

“A mi en 2003 el señor Reyna me dejó un sobre en el que había una serie de puntos que decía nos daba pérdidas cero… Era un brindis al sol que es parecido a lo que hace ahora, o intenta, el señor Bartomeu” revelando que los números del ex presidente para no provocar pérdidas “son el cuento de la vieja. A 31 marzo 2021 la deuda del club es de 1,350 millones de euros” descubrió Laporta, destacando que “las pérdidas del covid son de 91 millones de euros, nada más”.

“El señor Bartomeu habla de 30 millones por traspasos de jugadores sin identificar. De 100 millones en rebajas de salarios que tampoco están identificados. Y de más de 200 millones del Barça Corporate que no es cierto porque no existía… El presupuesto que ellos presentan no se podía cumplir en la temporada 2020-21 de ninguna manera. Es otra mentira que provoca una situación económica y patrimonial dramática” sentenció, añadiendo que su antecesor “habla de una reducción de 191 millones de euros en salarios y una nueva mesa de negocación para rebajar otros 90 millones… Al final se han diferido 61 millones y encontramos hasta primas por final de contrato. No se redujeron salarios; es otra mentira”.

“Se ha cobrado por avanzado el 50 por ciento de los derechos televisivos de la Liga, que son 79 millones de euros y nos hemos encontrado con un gasto financiero que estaba en el seis por ciento, algo que no se puede soportar, y que ahora se ha conseguido rebajar al uno por ciento” descubrió, anges de dar cuenta de “pagos injustificables e inasumibles a intermediarios y personas alrededor del club”.

El presidente del Barcelona Joan Laporta se equivocó en su apuesta en torno al futuro de Messi. Al final, no lograron circunvalar los límites salariales de LaLiga y el club tuvo que aceptar la salida de su gran ídolo. Joan Gosa/Xinhua via Getty Images

“Hemos encontrato unos pagos desproporcionados a intermediarios, no a agentes, de por ejemplo un fichaje que costó 40 millones y por prima de compra pagamos 8 millones y por prima de venta 2 millones más. Una persona a la que se le pagaban 8 millones de euros por detectar jugadores interesantes en Sudamérica. Son cantidades importantes impropias de una manera de actuar” sintetizó, descubriendo que “se han dejado de cobrar 217 millones menos los gastos de 126, lo que nos da los 91 millones de impacto Covid, nada más”.

Laporta avisó que la gestión “del señor Bartomeu nos ha conducido a una situación dramática. Tenemos un fondo de maniobra negativo de 553 millones de euros: La diferencia entre lo que debemos y nos deben es de 553 millones negativo y eso es mucho dinero y contextualiza donde estamos. La deuda bancaria se ha incrementado y las obligaciones de pago suben a mil 350 millones”.

También respondió por el caso Neymar. “Dice que hemos perdonado a Neymar 16,7 millones y eso no es verdad. Le recordaría el daño que ha hecho a la imagen y a la

economía este caso porque fue la junta de Bartomeu la que hizo un pacto vergonzoso e interesado con la fiscalía en el que se condenaba al Barça por primera vez en la historia por dos delitos fiscales y en contrapartida el señor Bartomeu y el señor Rosell quedaron exonerados de responsabilidades penales mientras el Barça pagó una multa de 5,5 millones”.

“Bartomeu hace un ejercicio a la desesperada para eludir responsabilidades. Y nadie se escapará de ellas. Su carta está llena de mentiras y quiero que no se instale en el club aquella máxima que dice que si repites constantemente una mentira acaba convirtiéndose en verdad” sentenció, dejando claro que el tema del Espai Barça “es especialmente grave”.

“El proyecto está obsoleto y se ocultó la realidad a los socios. Está basado en una serie de falsedades y falta de transparencia por lo que estamos rehaciendo el proyecto para que sea viable económicamente”.

“Bartomeu está desesperado porque su gestión, y la de su junta, ha sido nefasta” resumió, recordando que en el momento de presentarse “ya sabíamos la situación delicada del club, pero tenemos una moral muy alta, convencido de tomar las decisiones necesarias, como en el caso de Leo, que es muy triste pero necesaria porque el club está muy por encima de todos” sentenció.