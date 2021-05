Miedo en Tel Aviv; Hamás pone a prueba la Cúpula de Hierro

“Por supuesto, debemos continuar cuidándonos y bajar a los refugios”, señaló este residente de Givatayim. “Pero es nuestra realidad y continúo viviéndola. No queda otra opción, ésta es mi casa”, añade. Para poner fin a esta situación, no existe otra opción que entablar discusiones políticas con el “enemigo” palestino Hamás.

No obstante, este estallido de violencia -el peor en los últimos años- no impresionó a Shai Amir, quien recuerda los misiles disparados por Irak contra Israel, en 1991, durante la Guerra del Golfo.

