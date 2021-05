Miedo en la casa de Méndez Pereira

Aún recuerdo el sinsabor que me dejó la famosa película estadounidense La raíz del miedo del director Gregory Hoblit , con el aclamado Richard Gere, que analicé con mis estudiantes de ética. No quisiera que mi alma mater se deje carcomer por el apego al tener que dibujó al flamante abogado de la película. Reflexionemos y luchemos contra el miedo a perder, que es una fuente o raíz del miedo, y qué podemos perder: poder, fama, dinero, estatus entre otros, aceptados como valores más importantes en nuestra sociedad. Trascendamos este temor, muy difícil de comprender por ser uno de los más fuertes, porque se convierte en un círculo vicioso.

Definitivamente que al miedo no hay que huirle. Todo lo contrario: la única manera de superarlo es mirándolo a la cara y confiando en que somos capaces de superarlo. Para algunas corrientes filosóficas lidiar con el miedo es batallar con nuestros problemas de atención y con nuestra falta de amor. Quien se enfoca decididamente en el ahora y llena su alma de compasión, es decir preocupación y acción en bien de los demás, y en este caso particular, de las generaciones de profesionales del hoy y del mañana ávidas de ejemplos y modelos disruptivos, difícilmente será presa del temor.

Es una pregunta que surge cuando escuchamos a una gran parte de la familia universitaria decir expresiones tales como: “apoyo a tal candidato pero que no se sepa”, “por favor no divulgue mi apoyo, prefiero permanecer en el anonimato”, entre algunas. ¿Son síntomas o no de temor y hasta de terror? ¿Qué se esconderá detrás de este miedo inusitado y sorpresivo y jamás visto en mis 38 años de vida universitaria?

You May Also Like