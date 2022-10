Midiendo la calidad del taburete

“Una cosa es hablar del diablo y otra muy distinta tenerlo de frente”. Político, politiquero o estadista, la eterna dicotomía del gobernante en turno cuya elección para la posteridad reposa única y exclusivamente en sus valores éticos y morales. Mientras el primero piensa en las próximas elecciones y el segundo cavila sobre el próximo día; el tercero en actuar de gran prohombre medita el futuro pensando en la próxima generación, aún en la certeza que a sus obras no viva para contarlo y menos disfrutarlo. Desafortunadamente pareciera que la consigna de pensamiento mayoritaria corresponde al primer y segundo elemento de nuestra ecuación, sustentada en el criterio de que en política no hay nada para siempre, que los procesos políticos están enmarcados en la inmediatez, y en donde el servicio dejó de ser una propuesta para convertirse en el que hay “pa’ mí”.

You May Also Like