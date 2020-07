¡Miden fuerzas!, funcionarios de la CSS se niegan a retornar a sus trabajos

Allen mandó una nota de voz a sus compañeros de trabajo en la que indica que nadie debe entrar a trabajar el lunes porque se exponen al contagio de COVID-19 . “En mi opinión particular, no debería entrar nadie a ninguna oficina desde el lunes porque nos están exponiendo, y están jugando con nuestra vida y nuestra salud”, recalcó el exdirigente de ANFACSS.

You May Also Like