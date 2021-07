El director ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución Alimentos, Manuel Reyes cuestionó en la mañana de hoy, viernes, el acuerdo alcanzado ayer entre los camioneros y el gobierno de Puerto Rico. Esto en relación a las tarifas de acarreo por las cuales llevan dos días de paro.

“¿Qué acuerdo? Tenemos que ver cuales son los acuerdos. No vemos nada distinto hasta ahora. No he visto el detalle. Hasta ahora no hay nada distinto a lo que había el lunes. El Negociado de Transporte quiere imponer esto (alza en tarifas) a los contratos privados y que yo sepa la Junta de Supervisión Fiscal no ha aprobado ese acuerdo todavía. Estamos exactamente en donde estábamos el lunes. Los tribunales declararon nulas las tarifas temporeras. Hay un pleito en el Tribunal federal sobre si el gobierno puede ir en contra del Plan Fiscal que establece se tiene que mantener los contratos privados y otras decisiones judiciales anteriores”, dijo Reyes en entrevista con NotiUno 630am.

El Frente Amplio de Camioneros, la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno indicaron ayer que tras una reunión en Fortaleza, pudieron lograr un acuerdo que acabaría con el paro de los transportistas.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció la información a través de su cuenta de Twitter.

“El Gobierno de Puerto Rico, junto al Negociado de Transporte, logró un acuerdo para restablecer la cadena de distribución y traer paz a nuestra isla. Comenzaremos un proceso inmediato para lograr un nuevo reglamento que refleje las necesidades de todos los sectores y salvaguarde el bienestar de nuestro pueblo. Nos hemos concentrado en darle certeza a PR atendiendo esta situación con celeridad y prudencia”, dijo.

MIDA no reconoce acuerdo entre el gobierno y los camioneros

