MiCultura entrega las llaves para la restauración de la Aduana de Portobelo

Carlos Aguilar Navarro, Ministro de Cultura indicó en nombre del Gobierno Nacional, que la restauración de este proyecto es de suma importancia no solo para el país, sino para el mundo entero siendo el Conjunto Monumental de Portobelo, Patrimonio de la Humanidad y no solo de los panameños, por lo que esperamos que en el tiempo estipulado en el pliego podamos tener esa Aduana restaurada para usufructo no solo de la población de Portobelo y de la Costa Arriba de Colón, sino que además sea un punto de reactivación en materia turística, como lo ha destacado el presidente de la república; Laurentino Cortizo Cohen.

