Microsoft Teams eliminará el ruido de fondo de las videollamadas gracias al aprendizaje automático

Por otro lado, está el importante asunto de la privacidad : el equipo de Aichner no puede ver los datos de ningún cliente ni, por supuesto, grabar reuniones, por lo que no puede usar ese tipo de información en el aprendizaje continuo que necesitaría la herramienta.

Los ruidos no estacionarios normalmente se superponen con la voz y, en ese caso, no se puede distinguir qué es ruido y qué es habla. Así que, explica Aichner, hay que entrenar a una red neuronal de antemano sobre cuál es cuál.

You May Also Like