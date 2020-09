Microsoft reveló que Rusia, China e Irán lanzaron ciberataques contra las campañas presidenciales de Donald Trump y Joe Biden

Jamal Brown, el secretario de prensa de Biden, informó en un correo electrónico que los intentos no fueron exitosos: “ Sabíamos desde el principio que nuestra campaña sería objeto de este tipo de ataques y nos preparamos acorde ”, expresó. Por su parte, Thea McDonald, subsecretaria de prensa de la campaña de Trump, dijo que “ no es sorprendente ver actividad maliciosa dirigida a la campaña” .

You May Also Like