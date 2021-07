Microsoft dice adiós a la pantalla azul de la muerte en Windows

La nueva pantalla “de la muerte” Imagen : Microsoft

Microsoft va a cambiar su famosa pantalla azul de la muerte (BSOD) a negro en Windows 11. El gigante del software comenzó a probar sus nuevos cambios de diseño aunque la “advertencia” aún no está completamente habilitada.

Cuenta la leyenda que la llamada pantalla azul de la muerte fue obra de Steve Ballmer cuando ocupaba el cargo en la división de sistemas operativos de Microsoft. Los ingenieros de Windows 1.0 le mostraron un ejemplo de lo que se vería con el SO cuando no puede (o está en peligro de no poder) recuperarse de un error del sistema. A Ballmer no le gustó y la reemplazó por la pantalla azul.

En esencia, un BSOD es un error del kernel de Windows o una verificación de errores, y generalmente incluye un volcado de datos que puede ayudar a los administradores del sistema a analizar qué fallo del sistema causó la pantalla azul.

Imagen : Microsoft

Sea como fuere, la hoy icónica imagen va a sufrir su mayor cambio desde que Microsoft agregó una cara triste a la pantalla en Windows 8 en 2012 y códigos QR en 2016. Ahora la pantalla será negra, aunque la cara triste permanece, al igual que el código de detención y el volcado de emergencia.

En cuanto a las razones del cambio, no está del todo claro. Según The Verge, es posible que se deba a que Windows 11 incluye una revisión visual para modernizar el sistema operativo en áreas clave, incluidas partes clásicas como el menú Inicio, el Explorador de archivos y ahora incluso el BSOD. [The Verge]